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«На пятой передаче»: Ограничения движения, сезон разметки и штраф за неподчинение

27.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы выпуска:

  • Ограничения движения на выходных;
  • Сезон ремонта дорог и новой разметки;
  • Законопроект о штрафах за неподчинению требованию сотрудников полиции об остановке. 

 

Источник: ПЛН-FM



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