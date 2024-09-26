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«На пятой передаче»: Ограничения движения, сезон разметки и штраф за неподчинение
27.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы выпуска:
- Ограничения движения на выходных;
- Сезон ремонта дорог и новой разметки;
- Законопроект о штрафах за неподчинению требованию сотрудников полиции об остановке.
Источник: ПЛН-FM
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