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«Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов?
27.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили утрату интереса политиков к общению с аудиторией через СМИ.
Ведущие попытались разобраться в причинах, по которым публичные акторы боятся заявлять о себе в медиа, буквально бегают от журналистов, отказываются заявлять о себе и своих идеях на новостных ресурсах.
Источник: ПЛН-FM
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