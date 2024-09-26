«Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов?

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили утрату интереса политиков к общению с аудиторией через СМИ.

Ведущие попытались разобраться в причинах, по которым публичные акторы боятся заявлять о себе в медиа, буквально бегают от журналистов, отказываются заявлять о себе и своих идеях на новостных ресурсах.

Источник: ПЛН-FM