«Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника

Директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская стала гостем программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 сентября.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ней итоги летнего сезона, основные направления познавательного туризма и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника.

Источник: ПЛН-FM