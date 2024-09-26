14:00 «Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника
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«Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника
27.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская стала гостем программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 сентября.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ней итоги летнего сезона, основные направления познавательного туризма и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника.
Источник: ПЛН-FM
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