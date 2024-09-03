«Дневной дозор»: ЕДГ в начале сентября — победят ли грибы явку?

Медленно, но верно мы приближаемся к Единому дню голосования. В конце этой недели в России пройдут почти 4 тысячи избирательных кампаний (в то числе 13 — в Псковской области). Проголосовать за того или иного кандидата смогут более 57 миллионов избирателей, в том числе почти полмиллиона псковичей. Сколько из них в итоге придут с 6 по 8 сентября на избирательные участки или проголосуют дистанционно, - пока загадка, но надо признать, что федеральные, региональные власти и избиркомы во главе с ЦИК перед каждыми выборами всеми силами борются за явку. Чего они только ни придумывают, чтобы заманить избирателя на выборы: голосование стало трехдневным, появилась возможность голосовать дистанционно, избирателям рассылают СМС с приглашением на выборы, устраивают лотереи. Локальные «заманухи» придумывают и сами регионы, включая Псковскую область.

Но, как показывает практика последних лет, люди все менее охотно участвуют в Едином дне голосования в сентябре. Последние теплые деньки многие предпочитают проводить на даче, в лесу, в отпуске за пределами региона или даже страны — где угодно, но только не на выборах. Поэтому оппозиция уже давно предлагает перенести ЕДГ с первой декады сентября на какое-нибудь унылое межсезонье, когда люди сидят по домам. Но власти ни в какую не хотят переносить Единый день голосования. Почему? Считается, что в сентябре люди более добрые и отдохнувшие после отпуска, поэтому выборы всегда дают для власти и «Единой России» лучший результат, чем, например, более поздней осенью или зимой, когда люди недовольны, раздражены или вовсе пребывают в депрессии. Действительно ли это так? Согласны ли с такой теорией представители разных партий? Да и вообще, устраивает ли их, что Единый день голосования проводится в начале сентября? Не лучше ли его перенести? Победят ли грибы и дачный урожай явку на этих сентябрьских выборах? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM