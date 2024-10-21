«Дневной дозор»: Почему растут цены на сельхозпродукцию?

Недавно председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о рекордном урожае, который собрали российские аграрии в 2024 году. Он заявил, что по большинству показателей доктрины продовольственной безопасности наблюдается положительная динамика. Россия обеспечивает себя: зерном, мясом, рыбой, сахаром, масложировой продукцией и картофелем. Не смотря на капризы погоды в этом году - практически реализованы планы по овощам и бахчевым. Выросло и производства молока. Помимо этого, премьер-министр отметил, что по итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей. Премьер-министр обратил внимание, что страна достигла таких показателей в условиях западных санкций.

Казалось бы, если сельхозпродукции собрали много - можно ожидать лояльной ценовой политики на доморощенные овощи, фрукты. Но не тут-то было! Даже летом, в сезон, овощи стоили дороже, чем зимой. Чем это объяснить? Тем не менее, по итогам 2023 года Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции. А за 6 лет (с 2018 по 2023 год) суммарные объемы российского агроэкспорта увеличились в общей сложности на 25 миллионов тонн. Судя по всему, Россия и дальше планирует наращивать экспорт сельхозпродукции «за бугор». Так почему же наши местные овощи и фрукты продолжают дорожать? Из чего складывается цена на сельхоз продукцию? И ждать ли снижения цен? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM