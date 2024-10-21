21.10.2024 14:00 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек»
18.10.2024 14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах политсезона и изменениях в «Единой России»
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы...
22.10.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена предстоящему повышению цен на крепкий алкоголь.
Источник: ПЛН-FM
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