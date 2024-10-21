«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена предстоящему повышению цен на крепкий алкоголь.

Источник: ПЛН-FM