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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы...

22.10.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена предстоящему повышению цен на крепкий алкоголь.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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