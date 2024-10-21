«Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Муниципальная реформа. Кого еще встроят в вертикаль? Спойлер — всех.

Обыск в офисе псковского «Яблока». Что искали и каким будет продолжение?

Дела партийные. Какое поручение Дмитрий Медведев дал экс-псковичу Роману Романову и чего ждать от съезда эсеров?

Источник: ПЛН-FM