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«Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ

22.10.2024 12:55 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Муниципальная реформа. Кого еще встроят в вертикаль? Спойлер — всех.
  • Обыск в офисе псковского «Яблока». Что искали и каким будет продолжение?
  • Дела партийные. Какое поручение Дмитрий Медведев дал экс-псковичу Роману Романову и чего ждать от съезда эсеров?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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