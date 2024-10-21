21.10.2024 14:00 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек»
«Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ
22.10.2024 12:55 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Муниципальная реформа. Кого еще встроят в вертикаль? Спойлер — всех.
- Обыск в офисе псковского «Яблока». Что искали и каким будет продолжение?
- Дела партийные. Какое поручение Дмитрий Медведев дал экс-псковичу Роману Романову и чего ждать от съезда эсеров?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати