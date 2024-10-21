«Гвозди» от 22 октября

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Источник:
ПЛН-FM
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Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
Необходимо вернуть улицам исторические наименования и перестать спорить о названиях.
Я «за» в случаях, когда названия улиц связаны с именами тех, кто был в ответе за кровавые преступления.
Нет, это часть нашей истории.
Не нужно, городу и жителям дорого обойдется замена уличных табличек и документов.
Стоит повесить на здания двойные таблички с историческими названиями.
Мне все равно.
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«ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
Необходимо вернуть улицам исторические наименования и перестать спорить о названиях.
Я «за» в случаях, когда названия улиц связаны с именами тех, кто был в ответе за кровавые преступления.
Нет, это часть нашей истории.
Не нужно, городу и жителям дорого обойдется замена уличных табличек и документов.
Стоит повесить на здания двойные таблички с историческими названиями.
Мне все равно.
смотреть результаты
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