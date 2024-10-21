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«Кузница»: Карантин в школах Пскова - мера непопулярная, но необходимая?

22.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

С 21 октября школы и учреждения дополнительного образования Пскова ушли на дистанционное обучение. Причина – рост заболеваемости ОРВИ, и что особенно тревожно - внебольничной пневмонией. Карантин с дистанционкой – не самое популярное решение, оно не может устраивать всех. Сколько людей, столько и мнений.

Некоторые родители вопрошают: а не проще ли было перенести каникулы? Ведь такое решение дало бы нужный эффект рассредоточение коллективов для прекращения цепочки заболеваний. Как принималось решение о карантине с дистантом, который затем перейдет в каникулярный период? Почему садики продолжают свою работу? Как скажется трехнедельный период дистанта и отдыха на успеваемости детей? Эти и многие другие вопросы в деталях ведущая Любовь Кузнецова разобрала с первым заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой и другими экспертами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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