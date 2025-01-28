«Дневной дозор»: Об эффективности молодежных партийных организаций

Мало кто из наших радиослушателей знает, что у всех основных политических партий России уже много лет существуют «молодежные крылья». Например, у одной из старейших российских парламентских партий - ЛДПР - есть своя Всероссийская Молодёжная Организация, «соколы Жириновского». У КПРФ есть комсомол. А молодежь, симпатизирующая «Единой России», вступает в «Молодую Гвардию». По замыслу инициаторов создания «молодежных крыльев», они должны были стать для молодых людей, интересующихся политикой, «окном», своеобразным «карьерным лифтом». Однако реальность часто оказывается далекой от изначальных надежд молодых людей, видящих себя в политике.

К сожалению, молодежные организации не выполняют свою ключевую функцию — они так и не стали стартовой площадкой для карьерного роста молодых политиков. Вместо этого они зачастую превращаются в формальные объединения, которые не способны предложить своим участникам реальные возможности для развития. Молодежь, вступая в эти структуры, сталкивается с отсутствием реальных проектов и инициатив, которые могли бы послужить основой для политической карьеры. Часто эти организации в лучшем случае остаются лишь площадками для обсуждений, а к реальному партийному строительству, принятию каких-то политических решений молодежь не допускают. Не менее важным является тот факт, что для достижения успеха в российской политике порой важнее иметь личные связи, чем быть активным участником молодежной организации. Знакомства могут сыграть гораздо большую роль, чем работа в молодежном крыле партии. В конечном счете, молодежь, не видя перспектив для роста и развития, не хочет выступать в роли «подтанцовки» для взрослых политиков, теряет интерес и в итоге покидает партии, что приводит к постоянной ротации кадров и затрудняет создание стабильных и эффективных молодежных структур. Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом для молодежи? Помогают ли они вовлекать молодежь в политику? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM