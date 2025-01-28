«Гвозди» от 29 января

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29.01.2025 18:05 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Оформляю жалобу на Госуслугах.
Встречаюсь с депутатом своего округа.
Прошу помощи у администрации муниципалитета.
Обращаюсь к губернатору.
Пишу жалобу в прокуратуру.
Сразу пишу главе СКР.
Пишу напрямую президенту.
Жду, пока проблема решится сама собой.
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«Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области
«Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации, успехах и планах Псковской областной больницы
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
Привлекаю внимание к проблеме в соцсетях.
Обращаюсь в СМИ.
Оформляю жалобу на Госуслугах.
Встречаюсь с депутатом своего округа.
Прошу помощи у администрации муниципалитета.
Обращаюсь к губернатору.
Пишу жалобу в прокуратуру.
Сразу пишу главе СКР.
Пишу напрямую президенту.
Жду, пока проблема решится сама собой.
смотреть результаты
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