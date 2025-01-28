27.01.2025 18:30 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Кто известного поэта в самой середине лета на дуэли соизволил застрелить?
«Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области
29.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - волонтер и экоактивист Александра Зайцева. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней об экологическом просвещении в школах Псковской области.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати