«Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области

Гость студии - волонтер и экоактивист Александра Зайцева. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней об экологическом просвещении в школах Псковской области.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM