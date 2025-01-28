«Собственной персоной» Олег Брячак: Куда исчезла «Справедливая Россия»?

Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о ситуации в региональном отделении партии, об исчезновении ее и самого Олега Брячака из публичной плоскости, о проблемах и планах псковских эсеров, в том числе относительно участия в выборах в этом и следующем году.

Источник: ПЛН-FM