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«Собственной персоной» Олег Брячак: Куда исчезла «Справедливая Россия»?
29.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о ситуации в региональном отделении партии, об исчезновении ее и самого Олега Брячака из публичной плоскости, о проблемах и планах псковских эсеров, в том числе относительно участия в выборах в этом и следующем году.
Источник: ПЛН-FM
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