«Дневной дозор»: Как победить борщевик?

В советские годы борщевик Сосновского, по одной из версий завезли в Россию из США, как кормовую культуру для крупного рогатого скота, кладезь витаминов и протеинов. Только вот не учли один факт, в корм пригодны только молодые растения, да, во взрослом зеленой массы больше, но переросшие стебли становятся ядовитыми и молоко после употребления в корм коровами становится горьким. Кстати в Норвегии, борщевик как кормовую культуры, пытались вводить раньше чем в СССР, но снижение качества молока не заставило себя долго ждать и эксперимент быстро завершили. Исследования Норвежских ученых, кстати говоря, были вполне себе в открытом доступе, и возможно, если бы Советские аграрии сразу обратили на него внимание, то беды можно было бы избежать. Так или иначе, выводы о непригодности ядовитого растения, как корма для КРС, последовали позднее, и тогда было принято решение просто оставить борщевик в покое, с надеждой, что тот сам исчезнет, но не тут то было… Ядовитый борщевик никуда не исчез, более того, он перерос в экологическую катастрофу для северной и средней полосы России.

На сегодняшний день в Псковской области значительные территории заражены борщевиком. Бывшие сельхоз угодья, колхозные поля - оккупированы опасным растением, высота которого порой достигает до 4х метров. Более того, вредитель уже стал «городским жителем», нередко его можно встретить на обочинах дорог даже в центре Пскова. Растение-убийца уничтожает флору вокруг себя, распространяясь с бешеной скоростью и представляет большую опасность для человека, его ядовитый сок вызывает сильные ожоги. Власти уже давно бьют тревогу, работа по борьбе с борщевиком ведется, но она скорее профилактическая, направлена на уничтожение верхней части растения, это позволяет замедлить его рост и не дает ему дойти до стадии цветения и распространения семян. Но корневая система при таком подходе остается нетронутой, а значит спустя какое-то время он вылезет на этом месте снова.

По словам властей, нужна целая программа по уничтожению культуры-вредителя, но без федеральной поддержки и колоссального вливания средств с ним не справиться. А ведь если подумать, то Белоруссия тоже испытывала сложности с борщевиком, но соседи смогли его победить. Александр Лукашенко издал указ о конфискации у колхозов земель, поросших борщевиком и проблема дивным образом начала решаться. Популяция борщевика сократилась в разы и продолжает снижаться. В Эстонии в борьбе с борщевиком используют тактику вытеснения - сажают топинамбур и козлятник, рядом с которыми борщевик не выживает. В Псковской области с этого года к борьбе с борщевиком подключили современные технологии. Жители региона отмечают очаги распространения на интерактивной карте и с помощью беспилотников обрабатывают эти участки гербицидами. Первооткрывателем такого ноу-хау стал Локнянский район. Как побороть растение убийцу? Есть ли надежда на то, что от него можно будет избавиться в ближайшие годы? Зададим эти вопросы нашим экспертам в программе «Дневной Дозор».

Источник: ПЛН-FM