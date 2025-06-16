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«Гонки по вертикали»: Зачем власти реальная оппозиция?
17.06.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Сегодня в выпуске обсудим, зачем власти нужна (причем, срочно!) реальная оппозиция, поговорим о подготовке псковских региональных отделений партий к муниципальным выборам и отметим очевидные проблемы, прежде всего, дефицит кандидатских кадров - отсутствие хоть сколько-нибудь заметного числа желающих участвовать в муниципальных выборах и в целом в работе органов местного самоуправления.
Источник: ПЛН-FM
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