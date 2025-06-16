16.06.2025 14:00 «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов
12.06.2025 18:20 «Дневной дозор»: Как сделать День России народным праздником, таким, как 9 мая и Новый Год?
12.06.2025 12:35 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России
«Грани развития»: Художественное образование в Пскове в вопросах и ответах
17.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заслуженный художник РФ, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения"Союза художников России Виктор Лысюк.
Ведущая Анастасия Осипова поговорила с ним о художественном образовании в Пскове. Как оно изменилось за последние годы? Какие учебные заведения Виктор Лысюк рекомендует для юных талантов? На что обратить внимание, чтобы выявить талант у ребенка? Потеряет ли мир потребность в художниках с появлением искусственного интеллекта?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати