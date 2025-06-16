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«Грани развития»: Художественное образование в Пскове в вопросах и ответах

17.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заслуженный художник РФ, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения"Союза художников России Виктор Лысюк.

Ведущая Анастасия Осипова поговорила с ним о художественном образовании в Пскове. Как оно изменилось за последние годы? Какие учебные заведения Виктор Лысюк рекомендует для юных талантов? На что обратить внимание, чтобы выявить талант у ребенка? Потеряет ли мир потребность в художниках с появлением искусственного интеллекта?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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