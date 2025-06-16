«Гвозди» от 17 июня

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Источник:
ПЛН-FM
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Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
Конечно, нужно! Открытой информации должно становиться больше, а не меньше.
Обязательно! Сбои в работе сети вызывают массу неудобств, людям нужно быть готовыми к тому, что их ждет за порогом дома.
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Не нужно, отключили - значит так надо. Власти виднее, время сейчас такое.
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Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
Конечно, нужно! Открытой информации должно становиться больше, а не меньше.
Обязательно! Сбои в работе сети вызывают массу неудобств, людям нужно быть готовыми к тому, что их ждет за порогом дома.
Причины можно не называть, но сроки обязательно.
Не нужно, отключили - значит так надо. Власти виднее, время сейчас такое.
Не заметил проблем с работой сети.
смотреть результаты
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