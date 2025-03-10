Дело вкуса

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Источник:
ПЛН-FM
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Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
Да, нужно сразу штрафовать и на крупную сумму.
Пусть те, кого вызволили из воды, вываливают круглую сумму спасателям, раз угроза смерти их не пугает.
Я за естественный отбор. Бороться с подобными рыбаками помогают они сами.
Не нужно жестких мер, запретов и так предостаточно.
Нужно ввести жесткий надзор за выходом к водоемам весной.
Мне все равно.
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Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
Да, нужно сразу штрафовать и на крупную сумму.
Пусть те, кого вызволили из воды, вываливают круглую сумму спасателям, раз угроза смерти их не пугает.
Я за естественный отбор. Бороться с подобными рыбаками помогают они сами.
Не нужно жестких мер, запретов и так предостаточно.
Нужно ввести жесткий надзор за выходом к водоемам весной.
Мне все равно.
смотреть результаты
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