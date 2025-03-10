www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 февраля 3 марта 27 января 30 января 5 марта 4 марта 28 февраля Телефон прямого эфира 27 февраля 30 января 7 марта 6 марта 4 марта 7 марта 4 марта 7 марта

«Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт

11.03.2025 08:45 «ПЛН-FM»

Псковская область - форпост и щит России на ее западных рубежах. Не раз жители Псковской земли ценой огромных усилий и больших жертв вставали на пути врагов, пытавшихся захватить наши земли. С Псковщиной связаны судьбы полководцев, воинов, чьи имена вошли в российскую историю.

Проект «Потягнем за Отечество!» рассказывает о подвигах героев разных времен, детей разных народов, которых объединяет любовь к своей Родине, России, готовность встать на ее защиту.

  • Выходец из Литвы ставший одним из самых любимых князей в Псковской истории.
  • 33 года он княжил в Пскове и дал свое имя целому «городу».
  • Его меч - одна из главнейших святынь Пскова. А его слова - стали девизом на гербе Псковской области.

Второй выпуск историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» посвящен князю Довмонту (в крещении - Тимофею).

 

 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?










  смотреть результаты



Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?










  смотреть результаты