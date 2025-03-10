«Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о подготовке 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове. В основе программы лежит современное осмысление русского культурного кода, выраженного в народных песнях.

Источник: ПЛН-FM