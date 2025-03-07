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«ГорДозор»: Даешь дороги псковичам

10.03.2025 12:50 «ПЛН-FM»

В 2025 году администрация города Пскова запланировала грандиозные трансформации и ремонты ряда улиц в столице региона. На одну только улицу Леона Поземского планируют выделить более 300 миллионов рублей. Ремонт также дойдет до улиц Некрасова, Генерала Маргелова. Но так ли нужны постоянные ремонты на одних и тех же центральных улицах? Ремонты проходят под предлогом того, что на центральных улицах обитают туристы. Возникает вопрос: для кого должны ремонтироваться дороги? Для туристов, которые приезжают раз в год, или все-таки для постоянных жителей города? В чем разница между улицей Некрасова и улицей Белинского? Почему так избирательно ремонтируют улицы? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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