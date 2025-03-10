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«Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы

11.03.2025 12:55 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! На календаре 11 марта — вроде вторник как вторник, но если заглянуть в календарь исторических дат, то можно сказать, день сегодня особый и весьма примечательный. Ровно 40 лет назад, 11 марта 1985-го, состоялось избрание Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. А дальше - перестройка, ускорение, гласность и всё то, что, как считают многие, предопределило развитие событий на многие годы и даже десятилетия вперед — от распада Союза до всего вот этого, что мы наблюдаем сейчас. Дата помимо прочего подталкивает к гипотетическим рассуждениям: дескать, а что было бы, не окажись тогда Горбачев у власти, а приди кто-то другой, менее склонный к реформам?

 

Источник: ПЛН-FM



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