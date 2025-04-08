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«Дом Советов»: Игорь Дитрих об итогах 43-ей сессии областного Собрания и работе ПАСЗР

09.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии - председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги 43-ей сессии Псковского областного Собрания и работу Парламентской ассоциации Северо-Запада. На мартовской сессии депутаты внесли изменения в областные законы, в том числе социальные. Одно из изменений касается условий выделения земельных участков многодетным семьям. Что изменилось? Насколько это актуальная проблема для жителей Псковской области? Еще одна социальная инициатива касается педагогов дополнительного образования. Какие корректировки будут внесены в действующее законодательство в части этой категории граждан?

 

Источник: ПЛН-FM



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