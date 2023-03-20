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«Гонки по вертикали»: «Скажи мне, кто твой друг», эСопов язык и левый кандидат
21.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! В студии журналист, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. В эфире программа «Гонки по вертикали». Этот выпуск выходит в эфир 21 марта - сегодня продолжается визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина. Проходит он на фоне обострения отношений России и Запада. Понятно, что это большое международное событие, последствия которого всем нам только предстоит осознать. Это будущее - но веет чем-то таким знакомым из учебников истории, сразу вспоминаются плакаты советской эпохи: «Русский с китайцем братья навек», «крепнет дружба народов» и тому подобное.
Источник: ПЛН-FM
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