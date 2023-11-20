12:35 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
20.11.2023 14:00 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах
«Гонки по вертикали»: чего хочет Кремль, прием оппозиции и отставка Цецерского
21.11.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Темы этого выпуска.
- Шоу не должно начинаться. Контуры президентской кампании, левые праймериз и кандидат из СИЗО.
- Новости региональной политики. Новый прием ЛДПР, задачник для депутатов и Александр Козловский идет в «Политбюро».
- Отставка Ивана Цецерского. Почему окончательно закатилась звезда экс-главы Пскова в Москве.
Источник: ПЛН-FM
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