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«Гонки по вертикали»: чего хочет Кремль, прием оппозиции и отставка Цецерского

21.11.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Темы этого выпуска.

  • Шоу не должно начинаться. Контуры президентской кампании,  левые праймериз и кандидат из СИЗО.
  • Новости региональной политики. Новый прием ЛДПР, задачник для депутатов и Александр Козловский идет в «Политбюро».
  • Отставка Ивана Цецерского. Почему окончательно закатилась звезда экс-главы Пскова в Москве. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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