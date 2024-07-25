«Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи?

Сегодня руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал, куда обращаться, если текут батареи, да и в целом — что делать, если возникли проблемы со внутридомовым оборудованием.

Источник: ПЛН-FM