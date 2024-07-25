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«Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи?

26.07.2024 18:35 «ПЛН-FM»

Сегодня руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал, куда обращаться, если текут батареи, да и в целом — что делать, если возникли проблемы со внутридомовым оборудованием.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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