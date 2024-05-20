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«Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака
21.05.2024 12:45 «ПЛН-FM»
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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