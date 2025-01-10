Депутат областного Собрания Владимир Кузь стал гостем программы «Железные люди»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди».

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь. Парламентарий рассказал о правильном образе жизни, сбросе веса и причинах, которые сподвигли его изменить подход к своему рациону и привычкам.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: ПЛН-FM