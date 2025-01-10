10.01.2025 12:35 «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях
«ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове?
13.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
Тема эфира - планы по ремонту дорог в регионе на 2025 год.
Вот и закончились новогодние праздники в Псковской области. Если сами новогодние мероприятия прошли хорошо, то о состоянии дорожного покрытия (как для автомобилей, так и для прохожих) ходят толки. Почему в Пскове не обрабатываются тротуары? Как быстро нужно убирать снег? Почему некоторые ведомства не слышат друг друга?
Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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