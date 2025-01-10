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«ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове?

13.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Тема эфира - планы по ремонту дорог в регионе на 2025 год.

Вот и закончились новогодние праздники в Псковской области. Если сами новогодние мероприятия прошли хорошо, то о состоянии дорожного покрытия (как для автомобилей, так и для прохожих) ходят толки. Почему в Пскове не обрабатываются тротуары? Как быстро нужно убирать снег? Почему некоторые ведомства не слышат друг друга?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. 

 

Источник: ПЛН-FM



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