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«ГорДозор»: Шлагбаум раздора

30.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Шлагбаум, установленный жильцами дома номер 5 по улице Балтийской, стал камнем преткновения между жителями и теми, кто хочет подъехать ближе к школе и высадить своего ребенка.

Что думают сами жители дома? Каково мнение управляющей компании?

Сегодня ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили эти и другие вопросы с председателем совета МКД Балтийская, 5 Анастасией Виноградовой и директором ООО УК «Комфортный дом» Мариной Степановой.

 

Источник: ПЛН-FM



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