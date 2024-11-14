12:35 «Гайд-парк»: Александр Борисов о законодательных инициативах, работе РВИО и памятниках в Прибалтике
14.11.2024 12:35 «Беседка»: Комплексный подход к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?
«На пятой передаче»: Эксперимент по маркировке запчастей
15.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Темы выпуска:
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эксперимент по маркировке запчастей,
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небезопасный островок безопасности,
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пьяная мать - горе семье.
Источник: ПЛН-FM
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