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«На пятой передаче»: Эксперимент по маркировке запчастей

15.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Темы выпуска:

  • эксперимент по маркировке запчастей,

  • небезопасный островок безопасности,

  • пьяная мать - горе семье.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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