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«ГорДозор»: Муралы Пскова для туристов и псковичей
18.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
С недавних пор на серых стенах псковских домов начали появляться муралы. Сначала это были тематические изображения со специалистами МЧС, знаменем Победы, Александром Невским. Далее стены других домов преобразились репродукциями картин из коллекции Псковского музея-заповедника. Нужны ли муралы псковичам? Делают ли они облик города более притягательным для туристов? Если их станет еще больше, кто будет оплачивать их содержание и восстановление? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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