«Железные люди»: Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец о пользе утренних пробежек

В гости к ведущему Георгию Пономареву пришел управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец. Он рассказал о своем пути в спорт и том, как совмещает спорт и работу.

Источник: ПЛН-FM