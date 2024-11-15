14:00 «Постскриптум»: Доплата за стобалльников, критика регистрации популярных Telegram-каналов и атака на иноагента
12:35 «Железные люди»: Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец о пользе утренних пробежек
15.11.2024 18:20 «Дневной дозор»: Насколько ПсковГУ соответствует статусу регионального опорного университета?
15.11.2024 12:35 «Гайд-парк»: Александр Борисов о законодательных инициативах, работе РВИО и памятниках в Прибалтике
«Железные люди»: Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец о пользе утренних пробежек
18.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В гости к ведущему Георгию Пономареву пришел управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец. Он рассказал о своем пути в спорт и том, как совмещает спорт и работу.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати