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«Железные люди»: Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец о пользе утренних пробежек

18.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В гости к ведущему Георгию Пономареву пришел управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец. Он рассказал о своем пути в спорт и том, как совмещает спорт и работу.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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