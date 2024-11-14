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«Семейные ценности»: Особенные дети

15.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

У каждого есть свои особенности. Темперамент, внешность, нюансы здоровья - все это создает нашу индивидуальность. У кого-то особенности выражены меньше, у кого-то - ярче. И среди нас есть особенные люди, которым приходится сложнее других. Для большинства из нас самостоятельно приготовить еду, сходить в магазин, помыться - это простые действия, но таким людям они даются с трудом. Некоторым для этого приходится учиться всю жизнь. О таких особенных людях и поговорят в сегодняшней программе. Где найти поддержку, если ребенку поставили диагноз? Какая работа проводится в нашей области с такими особенными детьми? Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудили с директором Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царёвым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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