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«ГорДозор»: Планы ремонта дорог на 2025 год
06.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков обсудили планы ремонта дорог на 2025 год.
Источник: ПЛН-FM
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