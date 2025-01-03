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«ГорДозор»: Планы ремонта дорог на 2025 год

06.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков обсудили планы ремонта дорог на 2025 год.

 

Источник: ПЛН-FM



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