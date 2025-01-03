«ГорДозор»: Планы ремонта дорог на 2025 год

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков обсудили планы ремонта дорог на 2025 год.

Источник: ПЛН-FM