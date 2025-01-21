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«Эхономика»: Артем Тарасов о планах развития псковского аэропорта

22.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги 2024 года и ближайшие планы развития аэропорта.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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