«Эхономика»: Артем Тарасов о планах развития псковского аэропорта

Гость студии - директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги 2024 года и ближайшие планы развития аэропорта.

Источник: ПЛН-FM