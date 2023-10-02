«Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова в угоду фермерам и спортсменам?

В минувшие выходные в Пскове прошла традиционная ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие объединило больше 300 участников и множество посетителей. В день проведения ярмарки с 6 утра до пяти вечера был перекрыт ряд центральных улиц, городские автобусы ходили по измененным схемам. Это одно из немногих оставшихся событий, ради которого власти готовы практически на целый день перекрыть центр. Но как всегда в таких случаях мнения псковичей по этому поводу разделились. Кому-то нравится прогуляться в выходной день с семьей в центре города, побывать на ярмарке, купить понравившийся товар. Однако многим псковичам, это приносит неудобства в перемещении как на своем автомобиле, так и на городском транспорте.

Центр Пскова перекрывают из-за проведения ралли, спортивных марафонов, ярмарок, но на День города, например, от такой практики отказались. При этом Псковский район сумел найти площадку, где можно проводить сельскохозяйственную ярмарку с размахом. Это событие уже три года проходит на парковке торгово-досугового центра Fjord Plaza. Нужно ли перекрывать центр города ради массовых мероприятий? Стоит ли перенести такие события на другие территории? Где они могут быть? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM