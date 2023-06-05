«Наши ТОСы»: Лучшие ТОСы (сельские поселения)

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня в нашей программе мы продолжим рассказ про победителей областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», но на сей раз обратимся к тройке лидеров в группе «сельские поселения».

Источник: ПЛН-FM