«Наши ТОСы»: ТОСы Великолукского района

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня мы отправимся в Великолукский район.

Источник: ПЛН-FM