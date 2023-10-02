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«Наши ТОСы»: ТОСы Великолукского района
03.10.2023 08:30 «ПЛН-FM»
В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня мы отправимся в Великолукский район.
Источник: ПЛН-FM
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