«Анализируй этно»: Татарское нашествие

Сегодня ведущая Ольга Миронович будет «изнывать» от татарского «ига». Зря мы, псковичи, столько веков радовались, что татары для нас не добрались. Еще как добрались, а «гнездо» у них - в Псковском драмтеатре.

Сегодня в студию пришли псковские татары, артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Ислам Галиуллин. Они рассказали, ощущают ли себя «татарами-растатарами», удобно ли вообще быть татарином, в чем отличительные черты татарина и можно ли сказать, что татары и псковичи - родственные души.

Источник: ПЛН-FM