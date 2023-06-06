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«Анализируй этно»: Татарское нашествие

07.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Ольга Миронович будет «изнывать» от татарского «ига». Зря мы, псковичи, столько веков радовались, что татары для нас не добрались. Еще как добрались, а «гнездо» у них - в Псковском драмтеатре.

Сегодня в студию пришли псковские татары, артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Ислам Галиуллин. Они рассказали, ощущают ли себя «татарами-растатарами», удобно ли вообще быть татарином, в чем отличительные черты татарина и можно ли сказать, что татары и псковичи - родственные души.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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