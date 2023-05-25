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«Дабришутинг»: Звук китайского, лучший город, голос столицы

26.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске: 

  • Язык нового поколения
  • Лучший город для псковичей
  • Голос крови и столицы: как в дрампуше новый моноспектакль поставили

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

Источник: ПЛН-FM



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