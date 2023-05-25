«Дабришутинг»: Звук китайского, лучший город, голос столицы

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Язык нового поколения

Лучший город для псковичей

Голос крови и столицы: как в дрампуше новый моноспектакль поставили

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM