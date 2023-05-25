25.05.2023 14:00 «Сообразим на троих»: «Правительственный» десант в Великих Луках и партии на старте губернаторских выборов
«Дабришутинг»: Звук китайского, лучший город, голос столицы
26.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Язык нового поколения
- Лучший город для псковичей
- Голос крови и столицы: как в дрампуше новый моноспектакль поставили
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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