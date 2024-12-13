«Эхо города»: Итоги года и новогодние пожелания депутатов Псковской гордумы

Декабрь – это предвкушение новогодних праздников. У многих из нас уже украшен дом и наряжена ёлка, занимаемся приятными хлопотами по поиску подарков для близких и друзей. И, конечно, перелистываем страницы календаря уходящего года, подводим его итоги.

Сегодня в нашей программе подведут итоги 2024 года депутаты Псковской городской Думы. Високосный, непростой, но продуктивный и, по-хорошему, рабочий и успешный – как и вся наша жизнь, он был насыщен и радостями, и невзгодами, которые заставляли принимать оперативные и нестандартные решения, больше трудиться и идти вперед. Депутаты работали в округах, на сессиях, в комитетах, узнавали новое в ходе парламентской учебы, принимали участие в общегородских мероприятиях и, конечно, общались со своими избирателями.

Источник: ПЛН-FM