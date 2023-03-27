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«Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету

28.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова поговорила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым о том, как прошел зимний сезон для дорожной отрасли региона, почему сложилась непростая ситуация с содержанием дорог и какие дорожные объекты будут отремонтированы в предстоящий весенне-летний период.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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