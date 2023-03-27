12:35 «Гайд-парк»: Глава фракции «ЕР» в Новоржевском районном Собрании Николай Соколов о муниципальной реформе
27.03.2023 12:35 «Деловой понедельник»: О разработке регионального инвестиционного стандарта в Псковской области
«Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету
28.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущая Любовь Кузнецова поговорила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым о том, как прошел зимний сезон для дорожной отрасли региона, почему сложилась непростая ситуация с содержанием дорог и какие дорожные объекты будут отремонтированы в предстоящий весенне-летний период.
Источник: ПЛН-FM
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