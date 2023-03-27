«Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова поговорила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым о том, как прошел зимний сезон для дорожной отрасли региона, почему сложилась непростая ситуация с содержанием дорог и какие дорожные объекты будут отремонтированы в предстоящий весенне-летний период.

Источник: ПЛН-FM