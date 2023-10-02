«Кузница»: Псков к зиме готов?

По предварительным прогнозам властей, основанным на благоволении к нам небесной канцелярии, отопление в дома псковичей будет подано в начале октября. Если в прошлом году осень скомандовала включить тепло 14 сентября, то в этом сезоне вход в зимний период более плавный, а значит времени на подготовку у коммунальщиков немного больше. Тем не менее, главные по теплу – муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» - не раз заявляли: некоторые управляющие компании припаздывают с подготовкой жилого фонда к зиме.

Удалось ли опаздунам наверстать отставание? Все ли готово в городском хозяйстве к предстоящему зимнему сезону? Не подорожает ли тепло и горячая вода? И как ПТС успевают не только заниматься своими прямыми коммунальными обязанностями, но и участвовать в благоустройстве города? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и с экспертами.

Источник: ПЛН-FM