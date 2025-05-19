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«Кузница»: Отопительный сезон завершен – готовимся к следующему

20.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

С 15 мая в Пскове завершился отопительный период. Коммунальщики называют минувшую зиму сложной по погодным условиям: «европейская» зима - это всегда температурные качели. Сезон не был безаварийным, однако крупных аварий не допущено, а произошедшие инциденты были устранены в нормативный срок. А вот весна была капризнее зимы: в середине апреля было несколько дней с положительными температурными рекордами, а после этого апрель вернулся в привычное русло, а май стал маябрём.

Дата отключения теплоснабжения переносилась трижды, порядком потрепав нервы коммунальщикам и жителям. Но с третьей попытки всё же завершили. А подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Сколько километров сетей будет переложено? Какие основные объекты затронет ремонт и реконструкция? Сколько стоит топить город в жаркие дни? И почему выключать, а потом снова запускать всю систему – себе дороже? Эти и другие вопросы ведущая обсудит с руководителем муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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