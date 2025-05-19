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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Всегда чего-то в жизни не хватает...
20.05.2025 08:30 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Министр культуры России Ольга Любимова не смогла улететь на интронизацию папы Римского. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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