19.05.2025 14:00 «Постскриптум»: Начало праймериз «Единой России», конец тепла и перемены в правительстве Псковской области
16.05.2025 18:45 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая»
16.05.2025 18:19 «Дневной дозор»: Нужно ли сократить платные места в вузах по невостребованным специальностям?
«Потягнем за Отечество!»: Константин Рокоссовский
20.05.2025 08:50 «ПЛН-FM»
Этнический поляк, по одной из версий принадлежавший к старинному дворянскому роду. Побывал под арестом при Николае II и Иосифе Сталине. В его биографии указаны два места рождения. Единственный в истории СССР маршал двух стран - Советского Союза и Польши. Командовал Парадом Победы. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Константине Рокоссовском.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати