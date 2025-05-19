«Потягнем за Отечество!»: Константин Рокоссовский

Этнический поляк, по одной из версий принадлежавший к старинному дворянскому роду. Побывал под арестом при Николае II и Иосифе Сталине. В его биографии указаны два места рождения. Единственный в истории СССР маршал двух стран - Советского Союза и Польши. Командовал Парадом Победы. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Константине Рокоссовском.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM