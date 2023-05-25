«Квартирник» на «ПЛН FM» стал «бородатым»

Сегодня радиослушателей ждет не просто «Квартирник», а «Квартирник» в квадрате, да еще и бородатый. В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - создатели и участники проекта «Бородатый квартирник» Алексей Алексеев и Анатолий Митюк, известные также по фольклорному ансамблю «Будимир».

Они расскажут, почему забросили свое богатое фольклорное прошлое и переключились на каверы, какова судьба ансамбля «Будимир», как родилась идея «Бородатого квартирника», сложно ли делать стримы по 4-6-8 часов и пользуются ли они успехом. Также радиослушатели узнают, как превратить парикмахерскую в «стримерную» и гонятся ли гости студии за популярностью.

Источник: ПЛН-FM