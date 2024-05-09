«Квартирник»: Елена Федина о молодежном патриотизме, необычных концертах и любимой фолк-певице

В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - солистка ансамбля русской музыки «Псков», лауреат многочисленных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России» Елена Федина.

Поводом для встречи стал концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», который накануне Дня Победы состоялся в БКЗ Псковской областной филармонии. Кроме того, гостья студии рассказала о своем творческом пути, о планах и исполнила несколько песен.

Источник: ПЛН-FM