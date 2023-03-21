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«PROПРАВО»: О господдержке военнослужащих и членов их семей

22.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о господдержке военнослужащих и членов их семей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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